МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за инцидента с БПЛА в Польше

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России в связи с ситуацией с нарушением российскими БПЛА воздушного пространства Польши.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление эстонского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что решительно осуждают нарушения воздушного пространства Польши российскими боевыми дронами.

"Это неприемлемый и агрессивный акт, угрожающий безопасности граждан, региональной стабильности и международному миру. Хотя Россия и ранее неоднократно совершала подобные нарушения воздушного пространства суверенных государств, данный инцидент следует расценивать как преднамеренную эскалацию. Эстония вновь заявляет о своей солидарности с Польшей и нашими союзниками", - говорится в сообщении.