    МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за инцидента с БПЛА в Польше

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 19:05
    МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за инцидента с БПЛА в Польше

    Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России в связи с ситуацией с нарушением российскими БПЛА воздушного пространства Польши. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление эстонского внешнеполитического ведомства.

    В МИД отметили, что решительно осуждают нарушения воздушного пространства Польши российскими боевыми дронами.

    "Это неприемлемый и агрессивный акт, угрожающий безопасности граждан, региональной стабильности и международному миру. Хотя Россия и ранее неоднократно совершала подобные нарушения воздушного пространства суверенных государств, данный инцидент следует расценивать как преднамеренную эскалацию. Эстония вновь заявляет о своей солидарности с Польшей и нашими союзниками", - говорится в сообщении. 

