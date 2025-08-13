МИД Эстонии: Высылается сотрудник посольства РФ за подрыв конституционного строя

МИД Эстонии сегодня объявил первого секретаря посольства РФ в Таллинне Дмитрия Прилепина персоной нон грата и потребовало, чтобы дипломат покинул страну.

Как передает Report, об этом сообщает портал ERR со ссылкой на сообщение МИД Эстонии.

Решение было передано временно поверенному в делах РФ вместе с официальной нотой.

По данным МИД, российский дипломат напрямую и активно занимался подрывом конституционного строя и правовой системы Эстонии, способствовал расколу общества и участвовал в совершении преступлений против государства, включая нарушения санкционного режима.