МИД Эстонии: Высылается сотрудник посольства РФ за подрыв конституционного строя

МИД Эстонии: Высылается сотрудник посольства РФ за подрыв конституционного строя
13 августа 2025 г. 12:46
МИД Эстонии сегодня объявил первого секретаря посольства РФ в Таллинне Дмитрия Прилепина персоной нон грата и потребовало, чтобы дипломат покинул страну.

Как передает Report, об этом сообщает портал ERR со ссылкой на сообщение МИД Эстонии.

Решение было передано временно поверенному в делах РФ вместе с официальной нотой.

По данным МИД, российский дипломат напрямую и активно занимался подрывом конституционного строя и правовой системы Эстонии, способствовал расколу общества и участвовал в совершении преступлений против государства, включая нарушения санкционного режима.

Версия на английском языке Estonia expels Russian diplomat for subversive activities
Версия на азербайджанском языке Estoniya XİN: Rusiya səfirliyinin əməkdaşı konstitusiya quruluşunu pozmağa görə ölkədən çıxarılır

