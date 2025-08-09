О нас

МИД Эстонии: Соглашение между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне - исторический шаг к установлению мира

МИД Эстонии: Соглашение между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне - исторический шаг к установлению мира Сделан исторический шаг к установлению мира между Арменией и Азербайджаном.
Другие страны
9 августа 2025 г. 18:38
МИД Эстонии: Соглашение между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне - исторический шаг к установлению мира

Сделан исторический шаг к установлению мира между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна, комментируя соглашение, достигнутое лидерами Азербайджана и Армении 8 августа в Вашингтоне.

"Я приветствую решимость обеих сторон, руководства США и последовательные усилия других партнеров, включая Евросоюз. Сейчас важно полное и оперативное выполнение всех согласованных шагов, открывающих путь к устойчивому миру в регионе", - подчеркнул глава МИД.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Estoniyalı nazir Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə olunan sülh razılaşmasına münasibət bildirib

Самое важное

Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi