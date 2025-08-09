МИД Эстонии: Соглашение между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне - исторический шаг к установлению мира

Сделан исторический шаг к установлению мира между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна, комментируя соглашение, достигнутое лидерами Азербайджана и Армении 8 августа в Вашингтоне.

"Я приветствую решимость обеих сторон, руководства США и последовательные усилия других партнеров, включая Евросоюз. Сейчас важно полное и оперативное выполнение всех согласованных шагов, открывающих путь к устойчивому миру в регионе", - подчеркнул глава МИД.