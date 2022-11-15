О нас

МИД Эстонии: Мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО

МИД Эстонии: Мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО Министерство иностранных дел Эстонии выразило свою солидарность с Польшей.
Другие страны
15 ноября 2022 г. 23:49
МИД Эстонии: Мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО

Министерство иностранных дел Эстонии выразило свою солидарность с Польшей.

Как сообщает Report, об этом написано в Twitter МИД Эстонии.

"Последние новости из Польши вызывают тревогу. Мы находимся в тесном контакте с Польшей и другими союзниками. Эстония готова защищать каждый дюйм территории НАТО. Полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей", - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно Статье 5, если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены Североатлантического союза будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране НАТО, подвергшейся нападению.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Estoniya XİN-dən Polşaya dəstək: "NATO ərazisinin hər qarışını müdafiə etməyə hazırıq"

Самое читаемое

В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
10 ноября 2022 г. 15:33
Рашад Даглы совершил убийство
Рашад Даглы совершил убийство
9 ноября 2022 г. 07:44
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
11 ноября 2022 г. 12:55
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
15 ноября 2022 г. 09:20
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
10 ноября 2022 г. 15:41
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
15 ноября 2022 г. 22:41
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
10 ноября 2022 г. 14:04
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
10 ноября 2022 г. 21:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi