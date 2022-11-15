МИД Эстонии: Мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО

Министерство иностранных дел Эстонии выразило свою солидарность с Польшей.

Министерство иностранных дел Эстонии выразило свою солидарность с Польшей.

Как сообщает Report, об этом написано в Twitter МИД Эстонии.

"Последние новости из Польши вызывают тревогу. Мы находимся в тесном контакте с Польшей и другими союзниками. Эстония готова защищать каждый дюйм территории НАТО. Полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей", - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно Статье 5, если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены Североатлантического союза будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране НАТО, подвергшейся нападению.