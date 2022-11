МИД Эстонии: Мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО

Министерство иностранных дел Эстонии выразило свою солидарность с Польшей.

Как сообщает Report, об этом написано в Twitter МИД Эстонии.

"Последние новости из Польши вызывают тревогу. Мы находимся в тесном контакте с Польшей и другими союзниками. Эстония готова защищать каждый дюйм территории НАТО. Полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей", - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно Статье 5, если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены Североатлантического союза будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране НАТО, подвергшейся нападению.

Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We’re in full solidarity with our close ally Poland