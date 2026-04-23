МИД Эстонии: 20-й пакет санкций против РФ включает 46 судов теневого флота

20-ый пакет санкций против России, принятый сегодня ЕС, предусматривает возможность введения Советом ЕС полного запрета на морские транспортные услуги, связанные с российской нефтью и нефтепродуктами.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Эстонии.

Отмечается, что еще 46 судов "теневого флота" РФ будут внесены в санкционные списки.

В планах также ограничение возможностей РФ по приобретению танкеров для этого флота и предоставление услуг российским ледоколам и танкерам для перевозки СПГ.

ЕС также введет новые экспортные ограничения на товары, используемые для укрепления российской военной промышленности, а также ограничения на импорт товаров, приносящих "значительные доходы России". Запрет на вещание будет расширен на структуры, продолжающие распространять контент санкционированных СМИ.

"Еще 60 компаний будут включены в список военных конечных пользователей и организаций, участвующих в обходе санкций. Впервые будет введен механизм противодействия обходу санкций, позволяющий запрещать экспорт определенных товаров в третьи страны, которые затем реэкспортируют их в Россию", - говорится в пресс-релизе.

МИД отмечает, что дополнительно 117 физических и юридических лиц, связанных с РФ, будут включены в санкционные списки, включая структуры из нефтяного, энергетического и оборонного секторов, а также компании в третьих странах, помогающие обходить санкции, поставлять товары российской военной промышленности или обеспечивать функционирование "теневого флота".