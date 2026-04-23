    МИД Эстонии: 20-й пакет санкций против РФ включает 46 судов теневого флота

    20-ый пакет санкций против России, принятый сегодня ЕС, предусматривает возможность введения Советом ЕС полного запрета на морские транспортные услуги, связанные с российской нефтью и нефтепродуктами.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Эстонии.

    Отмечается, что еще 46 судов "теневого флота" РФ будут внесены в санкционные списки.

    В планах также ограничение возможностей РФ по приобретению танкеров для этого флота и предоставление услуг российским ледоколам и танкерам для перевозки СПГ.

    ЕС также введет новые экспортные ограничения на товары, используемые для укрепления российской военной промышленности, а также ограничения на импорт товаров, приносящих "значительные доходы России". Запрет на вещание будет расширен на структуры, продолжающие распространять контент санкционированных СМИ.

    "Еще 60 компаний будут включены в список военных конечных пользователей и организаций, участвующих в обходе санкций. Впервые будет введен механизм противодействия обходу санкций, позволяющий запрещать экспорт определенных товаров в третьи страны, которые затем реэкспортируют их в Россию", - говорится в пресс-релизе.

    МИД отмечает, что дополнительно 117 физических и юридических лиц, связанных с РФ, будут включены в санкционные списки, включая структуры из нефтяного, энергетического и оборонного секторов, а также компании в третьих странах, помогающие обходить санкции, поставлять товары российской военной промышленности или обеспечивать функционирование "теневого флота".

    МИД Эстонии Европейский союз (ЕС) Российско-украинский конфликт Антироссийские санкции Россия
    Aİ-nin Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiyalar paketi neft daşımalarına tam qadağanı nəzərdə tutur

    Последние новости

    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    20:44

    БИГ призвала мировое сообщество дать объективную оценку политике нетерпимости Армении

    Внешняя политика
    20:30

    В Ханкенди запускают городские автобусные маршруты

    Инфраструктура
    20:24

    Греция и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере образования

    Внешняя политика
    20:09

    ЕС не видит условий для возможного смягчения санкций против Ирана

    Другие страны
    20:07

    CNN: Трамп направляет Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном в Пакистан

    Другие страны
    Лента новостей