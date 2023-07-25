МИД Египта вызвал временного поверенного в делах Швеции в связи с сожжением Корана

Министерство иностранных дел Египта вызвало временного поверенного в делах Швеции в Каире в связи с актами сожжения Корана.

Министерство иностранных дел Египта вызвало временного поверенного в делах Швеции в Каире в связи с актами сожжения Корана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом внешнеполитическое ведомство сообщило во вторник в Facebook.

В нем указывается, что помощник главы египетского МИД по европейским делам Ихаб Насер сообщил шведскому дипломату "о решительном осуждении и полном неприятии Египтом - правительством и народом - повторяющихся акций сжигания и осквернения священного Корана в Швеции". В ходе встречи было подчеркнуто, что "Египет ранее предупреждал об опасных и негативных последствиях" этих действий.

Египетский дипломат призвал "власти Швеции и других стран, где происходят подобные инциденты, принять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов и привлечения виновных к ответственности".