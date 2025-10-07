МИД Египта: Спецпосланник Уиткофф в ближайшие часы прибудет в Египет для переговоров по Газе
Другие страны
- 07 октября, 2025
- 15:22
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в ближайшие часы прибудет в Египет.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр иностранных дел страны Бадр Абдель Аты на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем.
Абдель Аты заявил, что оба министра долго беседовали со Стивом Уиткоффом, который, как ожидается "прибудет в Египет в ближайшие часы" для участия в переговорном процессе по мирному урегулированию ситуации в секторе Газа, обмену пленными и заложниками.
Последние новости
15:38
Мирзиёев: Узбекистан поддерживает развитие Среднего коридораВнешняя политика
15:37
Азербайджанским предпринимателям выдано 610 документов о поощрении инвестицийБизнес
15:35
Эрсин Татар: Мы хотим, чтобы Турция сохранила свое присутствие в ТРСК как гарант безопасностиВнешняя политика
15:29
В рамках Саммита ОТГ подписана Габалинская декларацияВнешняя политика
15:28
Эрсин Татар предложил создать в Северном Кипре Тюркскую молодежную академиюДругие
15:22
МИД Египта: Спецпосланник Уиткофф в ближайшие часы прибудет в Египет для переговоров по ГазеДругие страны
15:19
Орбан: ЕС должен укреплять стратегические связи со странами ОТГ и Центральной АзииВнешняя политика
15:12
По случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана пройдет форумВнешняя политика
15:12