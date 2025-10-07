МИД Египта: Спецпосланник Уиткофф в ближайшие часы прибудет в Египет для переговоров по Газе

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в ближайшие часы прибудет в Египет.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр иностранных дел страны Бадр Абдель Аты на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем.

Абдель Аты заявил, что оба министра долго беседовали со Стивом Уиткоффом, который, как ожидается "прибудет в Египет в ближайшие часы" для участия в переговорном процессе по мирному урегулированию ситуации в секторе Газа, обмену пленными и заложниками.