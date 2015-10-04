​МИД Египта: авиаудары России способствуют ограничению терроризма в Сирии

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ "Воздушная операция российских ВКС с нанесением авиаударов по позициям боевиков группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) в Сирии способствует уничтожению терроризма в стране".

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

«Вступление России с ее потенциалом и возможностями в эту борьбу, по нашей оценке, повлияет на ограничение терроризма в Сирии и его искоренение», — сказал он.

Он также отметил, что информация, которую предоставляют представители России во время прямых контактов, «свидетельствует о внимании, которое уделяет Россия борьбе с терроризмом и ограничению его распространения в Сирии».

Данное заявление стало первой официальной реакцией властей Египта на действия России в Сирии.