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МИД Эфиопии отверг решения сессии Совета по правам человека ООН

МИД Эфиопии отверг решения сессии Совета по правам человека ООН Эфиопия не будет сотрудничать с Советом по правам человека ООН (СПЧ), который большинством голосов постановил в пятницу начать независимое расследование возможных злоупотреблений в ходе конфликта, продолжающегося в стране на Африканском Роге.
Другие страны
17 декабря 2021 г. 22:59
МИД Эфиопии отверг решения сессии Совета по правам человека ООН

Эфиопия не будет сотрудничать с Советом по правам человека ООН (СПЧ), который большинством голосов постановил в пятницу начать независимое расследование возможных злоупотреблений в ходе конфликта, продолжающегося в стране на Африканском Роге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Эфиопии, опубликованном в пятницу на его портале.

"Эфиопия крайне разочарована тем, что в очередной раз стала свидетелем того, как некоторые (силы) используют Совет по правам человека для продвижения своей политически мотивированной повестки дня, - говорится в нем. - Несмотря на многочисленные просьбы, обращенные правительством Эфиопии к СПЧ не проводить специальную сессию, а действовать конструктивно и работать со страной в духе сотрудничества, некоторым удалось достичь своей цели, набрав большинство голосов в Совете".

В этой связи МИД заявил, что указанные действия некоторых членов СПЧ "являются попыткой найти альтернативный способ вмешательства во внутренние дела суверенного государства". "Подобные действия не служат никакой цели, кроме как обострению ситуации в регионе, - подчеркивается в документе. - Вот почему Эфиопия категорически отвергла специальную сессию и ее политически мотивированные результаты. Эфиопия хотела бы повторить, что она не будет сотрудничать с установленным механизмом, навязанным ей со стороны".

Выступая в Женеве на специальной сессии СПЧ, посвященной ситуации в африканской стране, заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф обратила внимание на продолжающееся в Эфиопии вооруженное противостояние. "Конфликт продолжается, и бои идут за пределами региона Тыграй, - сказала она. - Наш офис продолжает получать заслуживающие доверия сообщения о серьезных нарушениях прав человека и злоупотреблениях всеми сторонами". Как подчеркнула Аль-Нашиф, "все стороны конфликта должны предпринять немедленные действия для защиты гражданских лиц и прекращения нарушений прав человека и злоупотреблений".

Резолюция, которая предлагала учредить "международную комиссию экспертов по правам человека" для расследования сообщений о нарушениях прав человека, совершенных в Эфиопии с 3 ноября 2020 года "всеми сторонами конфликта", получила поддержку со стороны 21 государства, 15 проголосовали против, 11 стран воздержались.

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