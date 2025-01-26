МИД ДРК выразил негодование из-за позиции Афросоюза по конфликту с повстанцами

МИД Демократической Республики Конго (ДРК) выразил крайнее негодование по поводу высказываний главы Комиссии Африканского союза (АС) Мусы Факи Махамата относительно конфликта между ДРК и повстанцами "Движения 23 марта" (М23).

МИД Демократической Республики Конго (ДРК) выразил крайнее негодование по поводу высказываний главы Комиссии Африканского союза (АС) Мусы Факи Махамата относительно конфликта между ДРК и повстанцами "Движения 23 марта" (М23).

Как передает Report, об этом замглавы МИД ДРК Грасия Ямба Казади сказала в телефонном разговоре с временным поверенным в делах АС в ДРК Идрисом Амиром.

"Во время разговора она от имени правительства ДРК выразила глубокое негодование по поводу высказываний в недавнем коммюнике председателя Комиссии АС Мусы Факи Махамата, когда он назвал М23 "политико-военной оппозицией", - говорится в сообщении на официальном сайте МИД ДРК в Х. - Правительство ДРК решительно напоминает, что М23 ни в коем случае не может считаться оппозицией, речь идет о террористической группировке, поддерживаемой Руандой с целью грабежа природных ресурсов на востоке ДРК в нарушение национального суверенитета и международного права".