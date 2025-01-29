МИД ДРК: Более 500 тыс. человек в республике покинули свои дома

Более 500 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в Демократической Республике Конго (ДРК) в январе из-за боевых действий между повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23) и правительственными войсками на востоке страны.
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"Гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться, только за январь число внутренне перемещенных лиц в провинциях Южное и Северное Киву превысило 500 тыс. человек", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в ДРК, отметив, что за последние сутки в результате боестолкновений в медицинские центры Международного комитета Красного Креста были доставлены более 100 человек.
"Они (группировки M23 - ред.) оккупировали наши города и деревни, выгнали наших граждан из домов и сформировали параллельную администрацию в нарушение международного права и четкой позиции этого Совета", - добавила глава конголезского МИД.
В последние три недели повстанцы из группировки М23 ведут новое наступление на Гому. Их передовые отряды приблизились к административному центру провинции Северное Киву.