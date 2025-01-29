МИД ДРК: Более 500 тыс. человек в республике покинули свои дома

Более 500 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в Демократической Республике Конго (ДРК) в январе из-за боевых действий между повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23) и правительственными войсками на востоке страны.

Более 500 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в Демократической Республике Конго (ДРК) в январе из-за боевых действий между повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23) и правительственными войсками на востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава МИД ДРК Тереза Вамба Вагнер.

"Гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться, только за январь число внутренне перемещенных лиц в провинциях Южное и Северное Киву превысило 500 тыс. человек", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в ДРК, отметив, что за последние сутки в результате боестолкновений в медицинские центры Международного комитета Красного Креста были доставлены более 100 человек.

"Они (группировки M23 - ред.) оккупировали наши города и деревни, выгнали наших граждан из домов и сформировали параллельную администрацию в нарушение международного права и четкой позиции этого Совета", - добавила глава конголезского МИД.

В последние три недели повстанцы из группировки М23 ведут новое наступление на Гому. Их передовые отряды приблизились к административному центру провинции Северное Киву.