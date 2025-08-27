МИД Дании вызвал американского дипломата из-за Гренландии

О нас

Другие страны
27 августа 2025 г. 11:06
МИД Дании вызвал самого высокопоставленного дипломата в посольстве США в Копенгагене в связи с сообщениями о том, что граждане Соединенных Штатов проводили операции влияния в Гренландии.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщает общественная телекомпания DR .

Согласно информации, правительство Дании полагает, что по меньшей мере трое граждан США, связанных с администрацией Трампа, были вовлечены в тайные операции по оказанию влияния на территории Дании.

“Любая попытка вмешательства во внутренние дела королевства (Дании), конечно же, будет неприемлемой. В связи с этим я поручил вызвать американского дипломата для беседы”, - заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Миссию США в Копенгагене в настоящее время возглавляет временный поверенный Марк Штро.

Версия на азербайджанском языке ABŞ diplomatı Danimarka XİN-ə çağırılıb

