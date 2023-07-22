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МИД Дании осудил сожжение Корана в Копенгагене

МИД Дании осудил сожжение Корана в Копенгагене Уничтожение священных книг и религиозных символов - постыдный акт, достойный осуждения.
Другие страны
22 июля 2023 г. 19:26
МИД Дании осудил сожжение Корана в Копенгагене

Министерство иностранных дел Дании осудило сожжение Корана в Копенгагене.

Как передает Report, в заявлении ведомства отмечается, что уничтожение священных книг и религиозных символов является постыдным актом, достойным осуждения.

"Правительство Дании осуждает сожжение Корана. Сожжение священных текстов и других религиозных символов является постыдным актом, который не уважает религию других. Это провокационный акт, который ранит многих людей и создает раскол между различными религиями и культурами", - говорится в документе.

МИД напоминает, что в королевстве свобода вероисповедания, и многие подданные исповедуют ислам. "Они являются ценной частью населения Дании", - добавили в ведомстве. Оно указало на "необходимость уважать свободу выражения мнений и свободу собраний". "Дания поддерживает право на протест, но подчеркивает, что он должен оставаться мирным", - говорится в заявлении.

Полиция Копенгагена проинформировала, что в ходе акции у посольства Ирака 21 июля была сожжена "книга", не уточнив, что речь шла именно о копии Корана. МИД Дании признал, что это был сожжение священной книги. За манифестацией стояла праворадикальнная группа "Датские патриоты".

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