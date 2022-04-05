МИД Дании объявил о высылке из страны 15 дипломатов РФ

МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны.

МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

В понедельник ряд европейских стран объявили о решении выслать российских дипломатов.

Между тем, официальный представитель МИД России заявила о том, что Москва примет меры в отношении сотрудников загранучреждений Дании в РФ в связи с высылкой российских дипломатов.

Отметим, что накануне аналогичные шаги предприняли Германия и Франция, СМИ также сообщали о намерениях Италии объявить несколько десятков российских представителей персонами нон грата.

Кроме того, Литва и Латвия объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс.