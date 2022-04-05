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МИД Дании объявил о высылке из страны 15 дипломатов РФ

МИД Дании объявил о высылке из страны 15 дипломатов РФ МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны.
Другие страны
5 апреля 2022 г. 12:25
МИД Дании объявил о высылке из страны 15 дипломатов РФ

МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

В понедельник ряд европейских стран объявили о решении выслать российских дипломатов.

Между тем, официальный представитель МИД России заявила о том, что Москва примет меры в отношении сотрудников загранучреждений Дании в РФ в связи с высылкой российских дипломатов.

Отметим, что накануне аналогичные шаги предприняли Германия и Франция, СМИ также сообщали о намерениях Италии объявить несколько десятков российских представителей персонами нон грата.

Кроме того, Литва и Латвия объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс.

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Версия на азербайджанском языке Danimarka Rusiyanın 15 diplomatını qovub

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