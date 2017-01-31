МИД Чехии сообщил о взломе почты своих сотрудников

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Неизвестные хакеры взломали серверы министерства иностранных дел Чехии и получили доступ к электронной почте десятков сотрудников ведомства.

Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в МИД этой страны.

По словам главы министерства Любомира Заоралека, характер взлома схож с кибератакой на серверы Демократической партии США, совершенной во время американской предвыборной кампании.

Заоралек добавил, что, по словам экспертов, хакеры скорее всего действовали из-за рубежа. При этом он не стал называть страну, из которой могли провести кибератаку.

Министр отметил, что получить доступ к какой-либо секретной информации злоумышленникам не удалось.