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    МИД Чехии сообщил о взломе почты своих сотрудников

    Любомир Заоралек: Хакеры скорее всего действовали из-за рубежа

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Неизвестные хакеры взломали серверы министерства иностранных дел Чехии и получили доступ к электронной почте десятков сотрудников ведомства. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в МИД этой страны. 

    По словам главы министерства Любомира Заоралека, характер взлома схож с кибератакой на серверы Демократической партии США, совершенной во время американской предвыборной кампании.

    Заоралек добавил, что, по словам экспертов, хакеры скорее всего действовали из-за рубежа. При этом он не стал называть страну, из которой могли провести кибератаку.

    Министр отметил, что получить доступ к какой-либо секретной информации злоумышленникам не удалось.

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