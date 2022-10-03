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МИД Чехии призвал своих граждан избегать поездок в РФ и Украину

МИД Чехии призвал своих граждан избегать поездок в РФ и Украину Министерство иностранных дел Чехии призвало своих граждан избегать поездок в Украину и Россию.
Другие страны
3 октября 2022 г. 16:14
МИД Чехии призвал своих граждан избегать поездок в РФ и Украину

Министерство иностранных дел Чехии призвало своих граждан избегать поездок в Украину и Россию.

Как передает Report, об этом сказано в сообщении МИД Чехии.

"МИД Чешской Республики настоятельно предостерегает от поездок на территорию Украины, РФ граждан стран ЕС и НАТО", - говорится в сообщении.

Тех граждан Чехии, которые сейчас находятся в России, в ведомстве призвали покинуть страну. В случае, если они решат остаться, им рекомендовали "проявлять крайнюю осторожность во время своего пребывания, следить за проверенными СМИ и подготовить план экстренного выезда".

Ранее США, Болгария, Польша, Эстония и Латвия обратились к своим гражданам, пребывающим в РФ или собирающимся посетить эту страну, предупредив о том, что власти России могут призвать в рамках частичной мобилизации мужчин с двойным гражданством.

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Версия на английском языке Czechia urges citizens to refrain from visiting Russia
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