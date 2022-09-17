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МИД Чехии призвал создать международный спецтрибунал по военным преступлениям России

МИД Чехии призвал создать международный спецтрибунал по военным преступлениям России Россия должна понести ответственность за совершенные ею военные преступления против гражданских (лиц).
Другие страны
17 сентября 2022 г. 23:41
МИД Чехии призвал создать международный спецтрибунал по военным преступлениям России

Россия должна понести ответственность за совершенные ею военные преступления против гражданских (лиц).

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Он призвал создать специальный международный трибунал для расследования совершенных преступлений армией РФ.

"Россия оставила после себя братские могилы с сотнями расстрелянных и замученных в районе Изюма. В 21 веке такие нападения на гражданское население немыслимы и отвратительны. Мы не должны это упускать из виду. Мы выступаем за наказание всех военных преступников. Я призываю к скорейшему созданию специального международного трибунала, который будет расследовать преступление агрессии", - написал Липавский.

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Версия на азербайджанском языке Çexiya İzyum faciəsinə görə Rusiya üçün beynəlxalq tribunalın yaradılmasını tələb edir

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