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МИД Чехии: Если США введут пошлины в размере 50%, ЕС должен отреагировать так же

МИД Чехии: Если США введут пошлины в размере 50%, ЕС должен отреагировать так же Евросоюз должен будет ответить на введение Соединенными Штатами 50-процентных пошлин на европейские товары аналогичными мерами.
Другие страны
26 мая 2025 г. 01:53
МИД Чехии: Если США введут пошлины в размере 50%, ЕС должен отреагировать так же

Евросоюз должен будет ответить на введение Соединенными Штатами 50-процентных пошлин на европейские товары аналогичными мерами.

Как передает Report, такое мнение в эфире Чешского телевидения выразил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Если США действительно введут пошлины, мы должны дать понять, что Европа отреагирует на это таким же образом, - сказал министр. - Европа на американское намерение ввести повышенные пошлины не реагирует истерически, но одновременно учитывая эту возможность у нее уже готов ответный пакет экономических мер на действия Вашингтона".

Между тем до момента введения пошлин на европейскую продукцию, по слом главы МИД, с США необходимо вести переговоры о пересмотре этого решения. Оно негативно повлияет на экономику государств и рядовых граждан.

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