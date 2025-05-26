МИД Чехии: Если США введут пошлины в размере 50%, ЕС должен отреагировать так же

Евросоюз должен будет ответить на введение Соединенными Штатами 50-процентных пошлин на европейские товары аналогичными мерами.

Евросоюз должен будет ответить на введение Соединенными Штатами 50-процентных пошлин на европейские товары аналогичными мерами.

Как передает Report, такое мнение в эфире Чешского телевидения выразил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Если США действительно введут пошлины, мы должны дать понять, что Европа отреагирует на это таким же образом, - сказал министр. - Европа на американское намерение ввести повышенные пошлины не реагирует истерически, но одновременно учитывая эту возможность у нее уже готов ответный пакет экономических мер на действия Вашингтона".

Между тем до момента введения пошлин на европейскую продукцию, по слом главы МИД, с США необходимо вести переговоры о пересмотре этого решения. Оно негативно повлияет на экономику государств и рядовых граждан.