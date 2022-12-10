МИД Британии: Военное сотрудничество РФ и Ирана создает угрозу глобальной безопасности

Военное сотрудничество России и Ирана вызывает глубокое беспокойство в Великобритании. Это партнерство создает угрозу глобальной безопасности.

Военное сотрудничество России и Ирана вызывает глубокое беспокойство в Великобритании. Это партнерство создает угрозу глобальной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на британское внешнеполитчиеское ведомство, об этом говорится в заявлении главы МИД Соединенного Королевства Джеймса Клеверли.

По утверждению министра, Иран стал одним из главных поставщиков вооружений для РФ в ходе конфликта в Украине, предоставив Москве сотни своих беспилотников.

"В обмен на это Россия предлагает военную и техническую поддержку иранскому режиму и таким образом увеличивает угрозу, которую он представляет для наших партнеров на Ближнем Востоке и для международной безопасности", - изложил свою точку зрения Клеверли, отметив, что Великобритания намерена "привлечь обе страны к ответственности".

В заявлении указывается, что Лондон согласен с оценками Вашингтона, где считают, что в ближайшие месяцы Россия будет пытаться наращивать поставки вооружений из Ирана, в том числе баллистических ракет.