МИД Британии: Ситуация в Сирии обусловлена отказом Асада вести диалог

Нежелание президента Сирии Башара Асада вести переговоры с различными политическими силами привело к активизации повстанцев в республике.

Нежелание президента Сирии Башара Асада вести переговоры с различными политическими силами привело к активизации повстанцев в республике.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении МИД Великобритании.

"В свете последних событий в Сирии мы призываем все стороны защищать жизни гражданского населения и инфраструктуру, чтобы предотвратить дальнейшие страдания, перемещение уязвимых категорий лиц и сбои в доставке необходимой гуманитарной помощи. Мы повторяем свой призыв к политическому решению конфликта с участием самих сирийцев", - сказано в сообщении.

"Режим Асада создал условия для нынешней эскалации из-за продолжающегося отказа участвовать в политическом процессе и зависимости от России и Ирана. Режим и все акторы конфликта в Сирии должны поддерживать переговоры и участвовать в них, как того требует резолюция Совета Безопасности ООН 2254", - говорится в заявлении.

Напомним, что ситуация в Сирии обострилась 27 ноября. После трехдневных боев повстанцы вошли во второй по значимости город страны Алеппо впервые с 2016 года, когда они были вытеснены из восточных районов в результате длительных боевых действий. Власти 30 ноября заявили о выводе правительственных войск из города.

Агентство АР отмечает, что наступление началось, когда проиранские группировки, включая "Хезболлах", прежде сражавшиеся на стороне правительства, оказались отвлечены войной с Израилем. Согласно информации, правительственные войска не смогли оказать значительного сопротивления повстанцам. Экс-посол США в Сирии Роберт Форд выразил мнение, что сирийская армия в некоторых местах оказалась "почти разгромлена".