МИД Британии: Россия по-прежнему угрожает Украине

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ "Нет никаких признаков того, что Россия изменила свою политику по отношению к Украине", - заявил министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд в интервью Би-би-си.

Глава британского МИД признал, что после достижения мирных договоренностей в Минске уровень насилия на востоке Украины снизился, передает Report.

"Насилия стало меньше после подписания нового соглашения, но я не вижу изменений в стратегических намерениях господина Путина. Вопрос лишь в том, какие инструменты он использует для достижения своих целей", - заявил Хэммод.