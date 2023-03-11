О нас

МИД Британии: Ракетные пуски КНДР создают угрозу для всего региона

МИД Британии: Ракетные пуски КНДР создают угрозу для всего региона Ракетные запуски, осуществляемые КНДР, представляют угрозу для всего Восточноазиатского региона и нарушают резолюции Совбеза ООН.
Другие страны
11 марта 2023 г. 00:13
МИД Британии: Ракетные пуски КНДР создают угрозу для всего региона

Ракетные запуски, осуществляемые КНДР, представляют угрозу для всего Восточноазиатского региона и нарушают резолюции Совбеза ООН.

Как передает ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном МИД Великобритании в связи с информацией об очередном испытании баллистической ракеты, осуществленном Пхеньяном.

«Запуск баллистической ракеты Северной Кореей, состоявшийся 9 марта, является нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН. Незаконные запуски баллистических ракет создают угрозу для мира и стабильности в регионе, - сказано в документе. - Соединенное Королевство продолжает обращать внимание на факты нарушения резолюций Совбеза ООН. Мы настоятельно призываем Северную Корею вернуться к диалогу и сделать убедительные шаги к денуклеаризации».

Агентство Yonhap заявило со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, что в четверг КНДР выпустила одну баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря. По данным Сеула, она была выпущена примерно в 18:20 по местному времени (13:20 - бакинское) из района города Нампхо.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi