МИД Британии пригрозил Эр-Рияду последствиями в связи с пропажей журналиста

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия столкнется с "серьезными последствиями", если предположения об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Кашикчи подтвердятся.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил агентству Франс Пресс глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Люди, которые долгое время считали себя друзьями Саудовской Аравии, говорят, что это очень-очень серьезный вопрос. Если эти утверждения окажутся правдой, будут серьезные последствия, так как наша дружба и наше партнерство базируются на общих ценностях", - заявил Хант.

Кашикчи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили в этот день Кашикчи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил ей, что Кашикчи уже ушел и ждать его больше не нужно.