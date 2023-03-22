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МИД Британии: Поставка Киеву снарядов с обедненным ураном не ведет к ядерной эскалации

МИД Британии: Поставка Киеву снарядов с обедненным ураном не ведет к ядерной эскалации Поставка Великобританией на Украину снарядов, содержащих обедненный уран, не ведет к ядерной эскалации конфликта.
Другие страны
22 марта 2023 г. 16:19
МИД Британии: Поставка Киеву снарядов с обедненным ураном не ведет к ядерной эскалации

Поставка Великобританией в Украину снарядов, содержащих обедненный уран, не ведет к ядерной эскалации конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую точку зрения высказал в среду министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

"Ядерной эскалации нет. Единственная страна, которая говорит о ядерных аспектах - Россия", - сказал глава Форин оффиса. По его утверждению, России ничего не угрожает, "речь идет исключительно о помощи Украине защитить себя".

В опубликованном в понедельник письменном ответе замминистра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов британского парламента говорится, что власти королевства поставят в Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. Министерство обороны Великобритании при этом назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов, который используется на протяжении десятилетий, а реакцию Москвы на поставку их в Украину сочло намеренной попыткой ввести в заблуждение.

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