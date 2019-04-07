В МИД Британии осудили строительство Израилем поселений на Западном берегу Иордана

Великобритания решительно осуждает дальнейшую реализацию Израилем планов по строительству новых поселений на Западном берегу реки Иордан.

Об этом в воскресенье заявил исполняющий обязанности замминистра по делам Ближнего Востока Марк Филд, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Соединенное Королевство решительно осуждает дальнейшую реализацию израильскими властями планов и конкурсов по строительству новых поселений на Западном берегу", - сказал он, отметив, что, "согласно международному праву, поселения являются незаконными, а также угрожают жизнеспособности решения о сосуществовании двух государств".

"Я призываю Израиль прекратить подобные контрпродуктивные действия, а всем сторонам взять на себя обязательства предпринимать дальнейшие усилия для деэскалации текущей напряженности и созданию благоприятных условий для установления справедливого и прочного мира", - добавил представитель МИД.

Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху ранее пообещал распространить израильский суверенитет на еврейские поселения на оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан.