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В МИД Британии осудили строительство Израилем поселений на Западном берегу Иордана

МИД Британии осудил строительство поселений Израилем

Великобритания решительно осуждает дальнейшую реализацию Израилем планов по строительству новых поселений на Западном берегу реки Иордан. 

Об этом в воскресенье заявил исполняющий обязанности замминистра по делам Ближнего Востока Марк Филд, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Соединенное Королевство решительно осуждает дальнейшую реализацию израильскими властями планов и конкурсов по строительству новых поселений на Западном берегу", - сказал он, отметив, что, "согласно международному праву, поселения являются незаконными, а также угрожают жизнеспособности решения о сосуществовании двух государств".

"Я призываю Израиль прекратить подобные контрпродуктивные действия, а всем сторонам взять на себя обязательства предпринимать дальнейшие усилия для деэскалации текущей напряженности и созданию благоприятных условий для установления справедливого и прочного мира", - добавил представитель МИД.

Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху ранее пообещал распространить израильский суверенитет на еврейские поселения на оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан.

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