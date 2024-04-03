МИД Британии назвал нарушением резолюций СБ ООН запуск КНДР баллистической ракеты

Запуск КНДР баллистической ракеты идет вразрез с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Запуск КНДР баллистической ракеты идет вразрез с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении МИД Великобритании.

"Пуск баллистической ракеты Северной Кореей 2 апреля - это нарушение многих резолюций Совета Безопасности ООН. Незаконные пуски баллистических ракет продолжают дестабилизировать мир и безопасность на Корейском полуострове. Великобритания решительно призывает Северную Корею воздержаться от дальнейших провокаций, вернуться к диалогу и предпринять заслуживающие доверия шаги в направлении денуклеаризации", - сказано в нем.