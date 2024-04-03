О нас

МИД Британии назвал нарушением резолюций СБ ООН запуск КНДР баллистической ракеты

МИД Британии назвал нарушением резолюций СБ ООН запуск КНДР баллистической ракеты Запуск КНДР баллистической ракеты идет вразрез с резолюциями Совета Безопасности ООН.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 03:18
МИД Британии назвал нарушением резолюций СБ ООН запуск КНДР баллистической ракеты

Запуск КНДР баллистической ракеты идет вразрез с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Великобритании.

"Пуск баллистической ракеты Северной Кореей 2 апреля - это нарушение многих резолюций Совета Безопасности ООН. Незаконные пуски баллистических ракет продолжают дестабилизировать мир и безопасность на Корейском полуострове. Великобритания решительно призывает Северную Корею воздержаться от дальнейших провокаций, вернуться к диалогу и предпринять заслуживающие доверия шаги в направлении денуклеаризации", - сказано в нем.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Britaniya XİN: KXDR-in ballistik raket buraxılışı BMT TŞ-nin qətnamələrinin pozulmasıdır

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi