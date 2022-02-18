МИД Британии: На границе с Украиной настал критический момент

"Ситуация на границе с Украиной критическая, но предотвратить конфликт еще возможно".

"Ситуация на границе с Украиной критическая, но предотвратить конфликт еще возможно".

Как передает Report, такое мнение заместитель главы МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли высказал на заседании Совета Безопасности ООН.

"Очевидно, что мы находимся на критическом перекрестке в вопросе предотвращения дальнейшей эскалации", - сказал британский дипломат.

По словам Клеверли, Лондон не видит свидетельств отвода российских войск от границы с Украиной, а наблюдает, скорее, обратное. Он также признал право России перемещать войска на своей территории, но заметил, что она не имеет права угрожать другим странам.