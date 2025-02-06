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МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата

МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата МИД Великобритании лишил аккредитации российского дипломата.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 16:51
МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата

МИД Великобритании лишил аккредитации российского дипломата.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Такое решение принято в ответ на высылку британского дипломата из России в ноябре 2024 года.

"Мы вызвали российского посла [Андрея Келина] для встречи с высокопоставленным британским чиновником, чтобы отозвать аккредитацию у российского дипломата", - заявили в Форин оффисе, назвав этот шаг ответом на якобы "ничем не спровоцированное и безосновательное" прошлогоднее решение МИД РФ отозвать аккредитацию у британского дипломата в Москве.

"Дальнейшие действия со стороны России будут восприняты как эскалация, и на них последует соответствующий ответ", - добавили в МИД королевства.

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