МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата

МИД Великобритании лишил аккредитации российского дипломата.

МИД Великобритании лишил аккредитации российского дипломата.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Такое решение принято в ответ на высылку британского дипломата из России в ноябре 2024 года.

"Мы вызвали российского посла [Андрея Келина] для встречи с высокопоставленным британским чиновником, чтобы отозвать аккредитацию у российского дипломата", - заявили в Форин оффисе, назвав этот шаг ответом на якобы "ничем не спровоцированное и безосновательное" прошлогоднее решение МИД РФ отозвать аккредитацию у британского дипломата в Москве.

"Дальнейшие действия со стороны России будут восприняты как эскалация, и на них последует соответствующий ответ", - добавили в МИД королевства.