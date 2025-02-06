МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата

МИД Великобритании лишил аккредитации российского дипломата.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
Такое решение принято в ответ на высылку британского дипломата из России в ноябре 2024 года.
"Мы вызвали российского посла [Андрея Келина] для встречи с высокопоставленным британским чиновником, чтобы отозвать аккредитацию у российского дипломата", - заявили в Форин оффисе, назвав этот шаг ответом на якобы "ничем не спровоцированное и безосновательное" прошлогоднее решение МИД РФ отозвать аккредитацию у британского дипломата в Москве.
"Дальнейшие действия со стороны России будут восприняты как эскалация, и на них последует соответствующий ответ", - добавили в МИД королевства.