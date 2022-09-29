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МИД Британии: Китаю нужно определиться со своими союзниками

МИД Британии: Китаю нужно определиться со своими союзниками Власти Китая должны определиться со своим внешнеполитическим курсом и союзниками на фоне действий России в Украине.
Другие страны
29 сентября 2022 г. 05:38
МИД Британии: Китаю нужно определиться со своими союзниками

Власти Китая должны определиться со своим внешнеполитическим курсом и союзниками на фоне действий России в Украине.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли.

"Китай - это крупный глобальный игрок и драйвер роста, который сумел вывести миллионы людей из-за черты бедности. Но урок, который я усвоил, наблюдая за Китаем в течение всей жизни, заключается в том, что когда Китай отходит от глобальных правил и норм, когда он становится в один ряд со странами вроде России, то его позиции в мире ослабляются. Китай всегда будет располагать выбором относительно того, в каком направлении он хочет двигаться", - сказано в опубликованных выдержках из речи британского министра, с которой он выступит 29 сентября на форуме в Сингапуре, организованном американским Институтом Майкла Милкена.

По словам Клеверли, Соединенное Королевство "всегда будет отстаивать суверенитет и экономическую безопасность" и не будет "закрывать глаза на репрессии, где бы они ни происходили". "Мы приветствовали осуждение нарушения Россией устава ООН и решение ввести санкции против России со стороны Сингапура и Японии", - говорится в речи руководителя МИД.

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