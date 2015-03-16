МИД Британии: Асада нет в будущем Сирии

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Президента Сирии Башара Асада нет в будущем этой страны. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Великобритании, сообщает Report со ссылкой на "Газета.Ru".

"Асада нет в будущем Сирии", - сказал пресс-секретарь Форин-офиса после заявления госсекретаря США Джона Керри о том, что Вашингтон рано или поздно начнет переговоры с сирийским президентом.

По словам пресс-секретаря британского внешнеполитического ведомства, Великобритания будет "продолжать оказывать санкционное давление на режим, пока он не пересмотрит свою позицию, не закончит насилие и не начнет участвовать в конструктивных переговорах с умеренной оппозицией".