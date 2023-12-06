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МИД Британии анонсировал санкции против экспортеров военной техники в Россию

МИД Британии анонсировал санкции против экспортеров военной техники в Россию Великобритания 6 декабря введет санкции против тех, кто поставляет России продукцию военного назначения.
Другие страны
6 декабря 2023 г. 10:06
МИД Британии анонсировал санкции против экспортеров военной техники в Россию

Великобритания 6 декабря введет санкции против тех, кто поставляет России продукцию военного назначения.

Как передает Report, об этом заявили в британском МИД.

"Иностранные поставщики, экспортирующие оборудование и запчасти в Россию, находятся среди десятков физических лиц и групп, на которых наложат санкции", - сказано в заявлении.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что на этой неделе направится в США, где обсудит конфискацию замороженных российских активов для их последующего использования при восстановлении Украины.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Rusiyanı hərbi texnika ilə təchiz edənlərə qarşı sanksiyalar elan edib
Версия на английском языке UK Foreign Office announces sanctions against exporters of military equipment to Russia

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