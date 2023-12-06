МИД Британии анонсировал санкции против экспортеров военной техники в Россию

Великобритания 6 декабря введет санкции против тех, кто поставляет России продукцию военного назначения.

Великобритания 6 декабря введет санкции против тех, кто поставляет России продукцию военного назначения.

Как передает Report, об этом заявили в британском МИД.

"Иностранные поставщики, экспортирующие оборудование и запчасти в Россию, находятся среди десятков физических лиц и групп, на которых наложат санкции", - сказано в заявлении.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что на этой неделе направится в США, где обсудит конфискацию замороженных российских активов для их последующего использования при восстановлении Украины.