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МИД Боливии: Сторонники бывшего президента взяли в заложники более 200 военных

МИД Боливии: Сторонники бывшего президента взяли в заложники более 200 военных Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса, захватившие три военных объекта, взяли в заложники более 200 военнослужащих.
Другие страны
3 ноября 2024 г. 01:49
МИД Боливии: Сторонники бывшего президента взяли в заложники более 200 военных

Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса, захватившие три военных объекта, взяли в заложники более 200 военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

"Правительство Боливии обращает внимание мирового сообщества на эскалацию действий по дестабилизации нашей демократической системы, вопреки предпринятыми президентом Луисом Арсе усилиям и многократным призывам к диалогу. Накануне три военных объекта были захвачены штурмом нерегулярными формированиями в Чапаре в департаменте Кочабамба, в заложники были взяты более 200 военнослужащих", - говорится в заявлении.

По мнению властей Боливии, хотя Моралес 1 ноября призвал своих сторонников взять паузу в перекрытии дорог, "на деле этого не произойдет". Как считает правительство страны, это обращение вместе с объявлением голодовки экс-президентом представляет собой "уловку, направленную на снижение ущерба для репутации лидера протеста".

Сторонники экс-президента, протестующие против политики администрации Арсе, уже 20 дней перекрывают дороги в Боливии. 30 октября глава государства сообщил, что ущерб от их действий превысил $1,7 млрд, в столкновениях пострадали более 60 полицейских. 1 ноября ситуация обострилась после того, как полиция при поддержке военных начала операцию по расчистке дорог в Кочабамбе, были задержаны более 60 человек. В ходе столкновений сторонники Моралеса использовали против стражей порядка динамитные шашки, были захвачены три воинские части.

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Версия на азербайджанском языке Boliviya XİN: Keçmiş prezidentin tərəfdarları 200-dən çox hərbçini girov götürüblər

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