МИД Боливии: Сторонники бывшего президента взяли в заложники более 200 военных

Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса, захватившие три военных объекта, взяли в заложники более 200 военнослужащих.

Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса, захватившие три военных объекта, взяли в заложники более 200 военнослужащих.

Как передает Report , об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

"Правительство Боливии обращает внимание мирового сообщества на эскалацию действий по дестабилизации нашей демократической системы, вопреки предпринятыми президентом Луисом Арсе усилиям и многократным призывам к диалогу. Накануне три военных объекта были захвачены штурмом нерегулярными формированиями в Чапаре в департаменте Кочабамба, в заложники были взяты более 200 военнослужащих", - говорится в заявлении.

По мнению властей Боливии, хотя Моралес 1 ноября призвал своих сторонников взять паузу в перекрытии дорог, "на деле этого не произойдет". Как считает правительство страны, это обращение вместе с объявлением голодовки экс-президентом представляет собой "уловку, направленную на снижение ущерба для репутации лидера протеста".

Сторонники экс-президента, протестующие против политики администрации Арсе, уже 20 дней перекрывают дороги в Боливии. 30 октября глава государства сообщил, что ущерб от их действий превысил $1,7 млрд, в столкновениях пострадали более 60 полицейских. 1 ноября ситуация обострилась после того, как полиция при поддержке военных начала операцию по расчистке дорог в Кочабамбе, были задержаны более 60 человек. В ходе столкновений сторонники Моралеса использовали против стражей порядка динамитные шашки, были захвачены три воинские части.