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МИД Болгарии рекомендовал своим гражданам покинуть территорию России

МИД Болгарии рекомендовал своим гражданам покинуть территорию России МИД Болгарии призвал воздержаться от поездок в Россию и посоветовал своим гражданам, находящимся на российской территории, проявлять повышенную бдительность.
Другие страны
27 сентября 2022 г. 13:22
МИД Болгарии рекомендовал своим гражданам покинуть территорию России

МИД Болгарии призвал воздержаться от поездок в Россию и посоветовал своим гражданам, находящимся на российской территории, проявлять повышенную бдительность.

Как передает Report, об этом сообщают болгарские СМИ.

Болгарам, находящимся в данный момент в России, рекомендуется также избегать массового скопления людей, внимательно отслеживать развитие ситуации и, по возможности, покинуть страну.

Кроме того, в болгарском дипведомстве посоветовали при необходимости обратиться за помощью в посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге.

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Версия на английском языке Bulgaria urges its citizens to leave Russia

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