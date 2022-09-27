МИД Болгарии рекомендовал своим гражданам покинуть территорию России

МИД Болгарии призвал воздержаться от поездок в Россию и посоветовал своим гражданам, находящимся на российской территории, проявлять повышенную бдительность.

МИД Болгарии призвал воздержаться от поездок в Россию и посоветовал своим гражданам, находящимся на российской территории, проявлять повышенную бдительность.

Как передает Report, об этом сообщают болгарские СМИ.

Болгарам, находящимся в данный момент в России, рекомендуется также избегать массового скопления людей, внимательно отслеживать развитие ситуации и, по возможности, покинуть страну.

Кроме того, в болгарском дипведомстве посоветовали при необходимости обратиться за помощью в посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге.