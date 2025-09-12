Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    МИД Бельгии назвал вторжение российского БПЛА в Польшу серьезной эскалацией

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 00:08
    МИД Бельгии назвал вторжение российского БПЛА в Польшу серьезной эскалацией

    В связи с вторжением беспилотных летательных аппаратов России в воздушное пространство Польши МИД Бельгии вызвал для дачи объяснений российского посла в Бельгии Дениса Гончара и временного поверенного в делах РФ в Брюсселе.

    Как передает Report, информацию об этом распространило бельгийское новостное агентство Belga со ссылкой на официальное заявление внешнеполитического ведомства.

    В ходе встречи бельгийская сторона выразила свою точку зрения на произошедшее, назвав инцидент "преднамеренным вторжением" в воздушное пространство страны-члена Евросоюза, и охарактеризовала это как "серьезную эскалацию напряжения со стороны России в отношении ЕС и НАТО".

    Напомним, что утром 10 сентября оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА, нарушивших воздушные границы страны. Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 случаев нарушения воздушного пространства, и что все замеченные дроны прибыли с территории Беларуси. В ответ на инцидент Польша инициировала применение статьи 4 Североатлантического договора, обратившись к НАТО с просьбой о проведении консультаций между членами альянса.

    МИД Бельгии Польша российские беспилотники критика

    Последние новости

    00:08

    МИД Бельгии назвал вторжение российского БПЛА в Польшу серьезной эскалацией

    Другие страны
    23:51

    Туск: Польша будет сотрудничать с Украиной для создания противодроновых систем

    Другие страны
    23:33

    В Армению прибудут около 160 делегатов и экспертов ПА НАТО

    В регионе
    23:31

    В Ордубаде будут локальные перебои с энергоснабжением

    Энергетика
    23:25
    Фото

    В Мехико число погибших при взрыве цистерны с газом увеличилось до восьми

    Другие страны
    23:14

    Сенатор: Мир между Баку и Ереваном имеет важное значение для Центральной Азии

    Внешняя политика
    23:08

    Совбез ООН осудил удары Израиля по Катару

    Другие страны
    22:52

    Экс-президента Бразилии Болсонару признали виновным в заговоре

    Другие страны
    22:28
    Фото
    Видео

    Зеленский встретился в Киеве со спецпредставителем президента США Келлогом

    Другие страны
    Лента новостей