МИД Бельгии назвал вторжение российского БПЛА в Польшу серьезной эскалацией

В связи с вторжением беспилотных летательных аппаратов России в воздушное пространство Польши МИД Бельгии вызвал для дачи объяснений российского посла в Бельгии Дениса Гончара и временного поверенного в делах РФ в Брюсселе.

Как передает Report, информацию об этом распространило бельгийское новостное агентство Belga со ссылкой на официальное заявление внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи бельгийская сторона выразила свою точку зрения на произошедшее, назвав инцидент "преднамеренным вторжением" в воздушное пространство страны-члена Евросоюза, и охарактеризовала это как "серьезную эскалацию напряжения со стороны России в отношении ЕС и НАТО".

Напомним, что утром 10 сентября оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА, нарушивших воздушные границы страны. Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 случаев нарушения воздушного пространства, и что все замеченные дроны прибыли с территории Беларуси. В ответ на инцидент Польша инициировала применение статьи 4 Североатлантического договора, обратившись к НАТО с просьбой о проведении консультаций между членами альянса.