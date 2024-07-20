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МИД Беларуси подтвердил приговор в отношении гражданина Германии

МИД Беларуси подтвердил приговор в отношении гражданина Германии В Министерстве иностранных дел Беларуси подтвердили приговор в отношении гражданина Германии и сообщили, что по данной теме ведутся консультации по линии внешнеполитических ведомств двух стран.
Другие страны
20 июля 2024 г. 17:37
МИД Беларуси подтвердил приговор в отношении гражданина Германии

В Министерстве иностранных дел Беларуси подтвердили приговор в отношении гражданина Германии и сообщили, что по данной теме ведутся консультации по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

"Контакты с немецкой стороной по данной теме, конечно же, были. Данный преступник является гражданином Германии и нам понятна забота о нем германской стороны. В полном соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями белорусской стороной обеспечен к этому лицу консульский доступ. С учетом просьбы МИД ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены. Консультации по данной теме ведутся по линии министерств иностранных дел двух стран", - заявил

Отметим, что гражданин Германии был осужден в Беларуси за терроризм и наемничество. СМИ со ссылкой на МИД ФРГ сообщали, что он приговорен к смертной казни.

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