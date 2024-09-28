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МИД Беларуси: Первая волна расширения БРИКС коснется десятков государств

МИД Беларуси: Первая волна расширения БРИКС коснется десятков государств Первая волна расширения БРИКС начнется в ходе саммита объединения в Казани.
Другие страны
28 сентября 2024 г. 13:05
МИД Беларуси: Первая волна расширения БРИКС коснется десятков государств

Первая волна расширения БРИКС начнется в ходе саммита объединения в Казани 22-24 октября.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Он добавил, что первое расширение организации коснется десятков государств.

"На сегодняшний момент российское председательство как раз-таки формулирует список этих стран, которые будут в первой волне расширения", - сказал Рыженков.

Членами БРИКС в настоящее время являются 9 стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Ранее сообщалось, что заявку на вступление в БРИКС подали 34 страны. Среди них Азербайджан и Турция.

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Версия на азербайджанском языке Belarus XİN: BRICS-in genişlənməsinin ilk dalğası onlarla dövləti əhatə edəcək

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