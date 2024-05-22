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МИД Беларуси назвал ввод ограничений на поставки ряда товаров вынужденным ответом на действия ЕС

МИД Беларуси назвал ввод ограничений на поставки ряда товаров вынужденным ответом на действия ЕС Решение Беларуси ввести дополнительные ограничения на поставки товаров из ряда стран Европы стало вынужденной ответной мерой на систематические недружественные действия Евросоюза. Как передает Report со ссылкой на Белта, об этом заявили в белорусском М
Другие страны
22 мая 2024 г. 20:27
МИД Беларуси назвал ввод ограничений на поставки ряда товаров вынужденным ответом на действия ЕС

Решение Беларуси ввести дополнительные ограничения на поставки товаров из ряда стран Европы стало вынужденной ответной мерой на систематические недружественные действия Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на Белта, об этом заявили в белорусском МИД.

"Правительством Беларуси принято решение о введении вынужденных ответных мер на систематические недружественные действия Евросоюза и ряда наиболее агрессивно настроенных стран ЕС в отношении Республики Беларусь. Установлен запрет на импорт из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии отдельных товаров, включая напитки, косметику, посуду, текстиль, обувь. Данное решение не затрагивает товары, ввозимые для личного пользования", - пояснили в министерстве.

В министерстве также отметили бесперспективность любых санкционных мер.

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