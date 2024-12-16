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МИД Беларуси: Минск сохраняет дипломатическое присутствие в Сирии

МИД Беларуси: Минск сохраняет дипломатическое присутствие в Сирии Беларусь сохраняет в Сирии дипломатическое присутствие, несмотря на эвакуацию сотрудников посольства из арабской республики.
Другие страны
16 декабря 2024 г. 19:02
МИД Беларуси: Минск сохраняет дипломатическое присутствие в Сирии

Беларусь сохраняет в Сирии дипломатическое присутствие, несмотря на эвакуацию сотрудников посольства из арабской республики.

Как передает Report, об этом сообщили в белорусском МИД.

"В настоящее время мы сохраняем дипломатическое присутствие в Сирии. С международно-правовой точки зрения в данном контексте ничего не менялось. Наши дипломатические и межгосударственные отношения продолжаются. Однако с учетом логистических и иных вопросов на данном этапе принято решение организовать работу белорусской дипмиссии с территории Ливана. Часть технических вопросов уже решена", - проинформировали в дипведомстве.

Напомним, что 15 декабря пресс-служба белорусского МИД сообщила, что все дипломаты страны покинули Сирию. В Бейруте развернут временный консульский пункт посольства Беларуси в Сирии для продолжения консульской деятельности и оказания необходимой помощи гражданам.

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Версия на азербайджанском языке Belarus XİN: Minsk Suriyada diplomatik mövcudluğunu saxlayır
Версия на английском языке MFA: Belarus maintains diplomatic presence in Syria

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