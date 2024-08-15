О нас

МИД Бангладеш отозвал послов из семи стран

МИД Бангладеш отозвал послов из семи стран Министерство иностранных дел во временном правительстве Бангладеш отозвало послов из ряда стран, включая Россию.
Другие страны
15 августа 2024 г. 19:48
МИД Бангладеш отозвал послов из семи стран

Министерство иностранных дел во временном правительстве Бангладеш отозвало послов из ряда стран.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал UNB.

Согласно информации, решение касается послов в России, Германии, Мальдивской Республике, ОАЭ, Саудовской Аравии, США и Японии.

Отмечается, что в ближайшее время в эти страны будут направлены новые дипломатические представители. Замена послов производится новыми властями Бангладеш на фоне других значительных перестановок в администрации.

5 августа премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну. Протесты против нее и ее правительства начались с выступлений в начале июля недовольных высоким уровнем безработицы студентов. Их акции приобрели массовый характер и переросли в столкновения. В настоящее время в республике сформировано временное правительство, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Юнус. Оно было приведено к присяге 8 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

СМИ: Главы МИД Великобритании и Франции в ближайшие часы посетят Израиль
СМИ: Главы МИД Великобритании и Франции в ближайшие часы посетят Израиль
15 августа 2024 г. 21:05
Литва до 2027 года вложит 100 млн евро в инфраструктуру пешеходных и велодорожек
Литва до 2027 года вложит 100 млн евро в инфраструктуру пешеходных и велодорожек
15 августа 2024 г. 20:46
Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута
Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута
15 августа 2024 г. 20:45
В ДР Конго с начала года более 15 тыс. человек заболели оспой обезьян
В ДР Конго с начала года более 15 тыс. человек заболели оспой обезьян
15 августа 2024 г. 20:34
Турция и Ирак подписали меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности
Турция и Ирак подписали меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности
15 августа 2024 г. 20:19
На западе Украины неизвестный открыл стрельбу: двое погибли, трое ранены
На западе Украины неизвестный открыл стрельбу: двое погибли, трое ранены
15 августа 2024 г. 19:55
Индия импортировала за семь месяцев года золото на $22,234 млрд
Индия импортировала за семь месяцев года золото на $22,234 млрд
15 августа 2024 г. 19:20
В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3
В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3
15 августа 2024 г. 19:03
Вэнс согласился на дебаты со своим оппонентом на CNN
Вэнс согласился на дебаты со своим оппонентом на CNN
15 августа 2024 г. 18:56
В Белом доме заявили, что Иран не отказался от идеи атаковать Израиль
В Белом доме заявили, что Иран не отказался от идеи атаковать Израиль
15 августа 2024 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi