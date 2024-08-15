МИД Бангладеш отозвал послов из семи стран

Министерство иностранных дел во временном правительстве Бангладеш отозвало послов из ряда стран, включая Россию.

Министерство иностранных дел во временном правительстве Бангладеш отозвало послов из ряда стран.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал UNB.

Согласно информации, решение касается послов в России, Германии, Мальдивской Республике, ОАЭ, Саудовской Аравии, США и Японии.

Отмечается, что в ближайшее время в эти страны будут направлены новые дипломатические представители. Замена послов производится новыми властями Бангладеш на фоне других значительных перестановок в администрации.

5 августа премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну. Протесты против нее и ее правительства начались с выступлений в начале июля недовольных высоким уровнем безработицы студентов. Их акции приобрели массовый характер и переросли в столкновения. В настоящее время в республике сформировано временное правительство, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Юнус. Оно было приведено к присяге 8 августа.