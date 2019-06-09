Очередной кровавый акт, совершенный Арменией, служит усилению напряженности в регионе - МИД

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МИД Азербайджана распространил заявление в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего в результате диверсии ВС Армении, передает Report.

В нем отмечается, что очередной кровавый акт, совершенный армянской стороной накануне предстоящей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, служит подрыву переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и усилению напряженности в регионе.

“Мы подчеркиваем, что вся ответственность за реализацию этого сценария лежит на Армении и руководстве этой страны”, - отметили в МИД.