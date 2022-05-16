МИД Австрии: В ближайшие дни будет согласован шестой пакет санкций против РФ

Шестой пакет санкций Евросоюза против России, который включает в себя нефтяное эмбарго, будет согласован в ближайшие дни. Санкции будут включать весь военно-промышленный комплекс России и транспортную сферу.

Шестой пакет санкций Евросоюза против России, который включает в себя нефтяное эмбарго, будет согласован в ближайшие дни. Санкции будут включать весь военно-промышленный комплекс России и транспортную сферу.

Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

"В ближайшие дни мы подготовим шестой пакет санкций, что он будет обстоятельным", - заявил министр.

"Это также станет частью шестого пакета санкций. Но мы также должны видеть, чего мы уже достигли", - сказал Шалленберг, сообщает Vienna Online.

Напомним, Евросоюз сейчас обсуждает шестой пакет санкции против России, который включает в себя эмбарго нефти. Однако Венгрия препятствует утверждению антироссийских санкций.