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МИД Австрии: В ближайшие дни будет согласован шестой пакет санкций против РФ

МИД Австрии: В ближайшие дни будет согласован шестой пакет санкций против РФ Шестой пакет санкций Евросоюза против России, который включает в себя нефтяное эмбарго, будет согласован в ближайшие дни. Санкции будут включать весь военно-промышленный комплекс России и транспортную сферу.
Другие страны
16 мая 2022 г. 15:07
МИД Австрии: В ближайшие дни будет согласован шестой пакет санкций против РФ

Шестой пакет санкций Евросоюза против России, который включает в себя нефтяное эмбарго, будет согласован в ближайшие дни. Санкции будут включать весь военно-промышленный комплекс России и транспортную сферу.

Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

"В ближайшие дни мы подготовим шестой пакет санкций, что он будет обстоятельным", - заявил министр.

"Это также станет частью шестого пакета санкций. Но мы также должны видеть, чего мы уже достигли", - сказал Шалленберг, сообщает Vienna Online.

Напомним, Евросоюз сейчас обсуждает шестой пакет санкции против России, который включает в себя эмбарго нефти. Однако Венгрия препятствует утверждению антироссийских санкций.

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