МИД Австрии: Около десяти тысяч человек из стран-членов ОБСЕ примкнули к ИГ

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Около десяти тысяч человек, проживающих в странах-членах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), примкнули к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), их возвращение из зон конфликтов несет угрозу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Австрии Себастьян Курц на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"В настоящее время мы знаем, что десять тысяч человек с пространства ОБСЕ примкнули к террористам из ИГ, и в Сирии, Ираке, а также Ливии, совершают убийства, изнасилования и пытаются уничтожить религиозные меньшинства", - заявил С.Курц.