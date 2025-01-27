МИД Австрии: ЕС готов снять санкции против Сирии

Евросоюз готов отменить санкции против Сирии, но затем может их вернуть, если новое руководство в Дамаске не выполнит свои обязательства.

Евросоюз готов отменить санкции против Сирии, но затем может их вернуть, если новое руководство в Дамаске не выполнит свои обязательства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил исполняющий обязанности канцлера Австрии, глава МИД Александер Шалленберг.

"Сирия стоит на перепутье. Мы не наивны: если новое руководство в Дамаске не выполнит свои обязательства, меры будут восстановлены", - слова министра приводит британская газета Financial Times.

Издание пишет, что Шалленберг и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни написали письмо главе евродипломатии Кае Каллас, в котором изложили свою позицию по санкциям в отношении Сирии. Дипломаты написали, что "решительно выступают за всеобъемлющее ослабление режима санкций ЕС в отношении Сирии". Такое решение, по их мнению, облегчит "доступ к гуманитарной помощи и стимулирует иностранные инвестиции".

Встреча глав МИД ЕС для обсуждения снятия санкций с Сирии состоится сегодня в Брюсселе. По данным газеты, подготовленная европейскими дипломатами дорожная карта предполагает шестиэтапный процесс отмены санкций "для стимулирования мирного перехода и восстановления" Сирии. Представители ЕС не планируют отменять все санкции против арабской республики. Политическое соглашение по этому плану может быть достигнуто уже 27 января, конкретные юридические процессы будут официально согласованы до июня, говорится в публикации.