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    МИД Австралии заподозрило российских дипломатов в шпионаже

    Джули Бишоп заявила, что такие данные ей предоставила австралийская разведка© EPA Photo/Luong Thai Linh

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Глава министерства иностранных дел Австралии Джули Бишоп встретится с послом России в Канберре Григорием Логвиновым на фоне подозрений, что российские дипломаты занимались шпионажем, сообщает Report со ссылкой на телеканал ABC.

    В интервью телеканалу Бишоп заявила, что подозревает российских послов в шпионаже — такие данные ей предоставила австралийская разведка.

    "Вообще-то, это очень смешной вопрос. Я был бы счастлив увидеть, как вы зададите этот вопрос кому-то из послов здесь в Канберре", - ответил Логинов на вопрос телеканала о дипломатах-шпионах.

    Он подчеркнул, что в посольстве никогда не работали шпионы.

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