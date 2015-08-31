МИД Австралии призвало ЕС присоединиться к кампании против ИГ

Баку. 31 Августа. REPORT.AZ/ Страны Европы должны присоединиться к операции США по нанесению авиаударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке, что, вероятно, поможет ЕС справиться с проблемой миграции.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава МИД Австралии Джули Бишоп в интервью газете Australian.

"Страны, граничащие с Сирией, Ираком, Иорданией, Ливаном и другими, несут на себе основное бремя от наплыва миллионов человек, которые бегут через их границы в Европу. Я считаю, что именно поэтому европейцы должны быть вовлечены в операции коалиции по нанесению авиаударов по Сирии и Ираку", - заявила Бишоп.

В марте премьер-министр Австралии Тони Эббот заявил, что в ответ на просьбу США о содействии международной коалиции страна отправит 300 военнослужащих для тренировки иракских войск в борьбе с ИГ. В прошлом году Австралия уже направила в Ирак 600 военнослужащих: 400 специалистов по военной авиации и 200 военнослужащих из подразделений особого назначения.