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МИД РФ: Ереван демонстративно разрушает союзнические связи с Москвой

МИД РФ: Ереван демонстративно разрушает союзнические связи с Москвой Армения демонстративно разрушает союзнические связи с Россией.
Другие страны
2 ноября 2023 г. 14:33
МИД РФ: Ереван демонстративно разрушает союзнические связи с Москвой

Армения демонстративно разрушает союзнические связи с Россией.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

"Вызывает сожаление, что нынешнее руководство Армении целенаправленно, упорно разрушает наши союзнические отношения, которое не так давно сами же они называли важнейшим фактором стабильности и процветания страны",- сказала она.

М. Захарова также отметила, что в СМИ Армении наблюдается сильная агрессия в отношении России: "Контекст на грани даже национализма в отношении нашей страны".

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Версия на английском языке Russian MFA: Yerevan demonstratively destroying allied ties with Moscow
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "İrəvan nümayişkaranə şəkildə Moskva ilə müttəfiqlik əlaqələrini dağıdır"

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