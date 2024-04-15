МИД Армении опроверг сообщения о переговорах с Британией о мигрантах

Армянская сторона не вела предметных и технических переговоров с Великобританией об отправке в Армению нелегальных мигрантов.

Армянская сторона не вела предметных и технических переговоров с Великобританией об отправке в Армению нелегальных мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.

Ранее газета Times со ссылкой на утечку из британского МИД сообщила, что внешнеполитическое ведомство Великобритании вступило в переговоры с представителями Армении, Кот-д'Ивуара, Коста-Рики и Ботсваны о заключении соглашения, аналогичного соглашению между с Руандой о высылке туда беженцев на время рассмотрения их прошений об убежище.

"Армения и Великобритании имеют широкую повестку политического диалога, а предметных или технических переговоров по вопросу, поднятому в конкретной публикации, не было", - сказала Бадалян.