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МИД Армении опроверг сообщения о переговорах с Британией о мигрантах

МИД Армении опроверг сообщения о переговорах с Британией о мигрантах Армянская сторона не вела предметных и технических переговоров с Великобританией об отправке в Армению нелегальных мигрантов.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 15:05
МИД Армении опроверг сообщения о переговорах с Британией о мигрантах

Армянская сторона не вела предметных и технических переговоров с Великобританией об отправке в Армению нелегальных мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.

Ранее газета Times со ссылкой на утечку из британского МИД сообщила, что внешнеполитическое ведомство Великобритании вступило в переговоры с представителями Армении, Кот-д'Ивуара, Коста-Рики и Ботсваны о заключении соглашения, аналогичного соглашению между с Руандой о высылке туда беженцев на время рассмотрения их прошений об убежище.

"Армения и Великобритании имеют широкую повестку политического диалога, а предметных или технических переговоров по вопросу, поднятому в конкретной публикации, не было", - сказала Бадалян.

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Версия на английском языке Yerevan responds to allegations on sending illegal migrants from UK to Armenia
Версия на азербайджанском языке Rəsmi İrəvan Britaniyadan qanunsuz miqrantların Ermənistana göndərilməsi ilə bağlı iddiaları cavablandırıb

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