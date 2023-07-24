МИД Алжира вызвал посла Дании и поверенного в делах Швеции из-за осквернения Корана

Министерство иностранных дел Алжира вызвало посла Дании Ванессу Вегу Саенс и временного поверенного в делах Швеции Бьёрна Хаггмарка из-за случаев осквернения в этих странах священной книги мусульман.

Министерство иностранных дел Алжира вызвало посла Дании Ванессу Вегу Саенс и временного поверенного в делах Швеции Бьёрна Хаггмарка из-за случаев осквернения в этих странах священной книги мусульман.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из заявления внешнеполитического ведомства, опубликованного на его официальной странице в Twitter.

"Ввиду повторяющихся инцидентов с сожжением и осквернением Корана в Копенгагене и Стокгольме министерство иностранных дел вызвало посла Дании в Алжире, а также временного поверенного по делам Швеции в Алжире, с тем чтобы выразить им официальный протест, - говорится в документе. - МИД заявил о своем решительном протесте подобных действий, поскольку они затрагивают святыни для мусульман во всем мире и оскорбляют их чувства".

В алжирском министерстве также призвали власти обеих стран "принять все необходимые меры для предотвращения подобных акций, которые противоречат всем нормам международного права". Осквернение Корана, подчеркнули в ведомстве, "лишь разжигает ненависть и способствует развитию исламофобии".