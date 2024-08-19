МИД Алжира назвал Западную Сахару последней колонией в Африке

Западная Сахара, большая часть которой контролируется Королевскими вооруженными силами (КВС) Марокко, представляет собой последнюю колонию в Африке.

Западная Сахара, большая часть которой контролируется Королевскими вооруженными силами (КВС) Марокко, представляет собой последнюю колонию в Африке.

Как передает Report со ссылкой на информационный портал Ennahar Online, об этом заявил глава МИД Алжира Ахмед Аттаф, выступая по случаю 44-й годовщины создания Сообщества развития Юга Африки (САДК).

"Наша коллективная солидарность также неизменна по отношению к нашим братьям и сестрам в Западной Сахаре - последней колонии в Африке, которая до сих пор лишена своего неотъемлемого права на самоопределение", - сказал он.

"Со временем некоторые страны склонны принимать или даже оправдывать установленный колониальный порядок в Западной Сахаре. Однако мы все знаем, что, как говорится, факты упрямы, поэтому, каковы бы ни были желания тех, кто решил позиционировать себя на плохой стороне истории, Западная Сахара остается вопросом деколонизации, а сахарский народ имеет право рано или поздно реализовать свое неотъемлемое право на самоопределение в соответствии с международным правом", - подчеркнул Аттаф.

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом международного спора. Власти Алжира на протяжении многих лет признают право сахарского народа на самоопределение, поддерживают власти и армию Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР, провозглашена 27 февраля 1976 года), противостоящей КВС Марокко. Рабат считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей автономии в составе королевства.