МИД Афганистана сообщил о похищении дочери посла Кабула в Исламабаде

МИД Афганистана сообщил, что дочь посла страны в столице Пакистана Исламабаде была похищена неизвестными, ее пытали, а позже отпустили

МИД Афганистана сообщил, что дочь посла страны в столице Пакистана Исламабаде была похищена неизвестными, ее пытали, а позже отпустили. Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"С большим сожалением сообщаем, что дочь афганского посла в Исламабаде Наджибуллы Алихила была похищена неизвестными по дороге домой, она подверглась жестоким пыткам", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Афганистана.

Позже похитители отпустили дочь посла, сейчас она находится в больнице.

"Министерство решительно осуждает это гнусное деяние и выражает глубокое беспокойство за безопасность дипломатов, членов их семей и сотрудников афганских дипмиссий и консульства в Пакистане", - добавляет МИД.

Министерство обратилось к правительству Пакистана с призывом найти похитителей и привлечь их к ответственности, а также принять меры по обеспечению безопасности посольства в соответствие с международными нормами.